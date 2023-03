Det är inte Deck 13 som pysslar med uppföljaren till deras Lords of the Fallen (som har det påhittiga namnet The Lords of the Fallen), utan de har andra järn i elden. Ett av dessa är actionrollspelet Atlas Fallen, som avtäcktes under förra årets Gamescom.

En ordentlig gameplay-genomgång lyser dessvärre fortfarande med sin frånvaro, men de lovar att en sådan ska släppas "snart" och bjuder under tiden på några skärmdumpar från spelet. Vidare har de meddelat att spelet kommer att släppas den 16 maj till pc, Xbox Series X/S och Playstation 5.

Atlas Fallen utspelar sig i en sandtäckt värld fylld med ruiner, monster, hemligheter och korrupta gudar. Man kan snabbt glida fram över sanden för att ta sig runt i spelvärlden, och utöver det vankas co-op för två spelare, formskiftande vapen och möjligheten att skräddarsy sin spelstil.