Den anrika och prestigefyllda BAFTA-galan är snart här, och nu har nomineringarna för de olika spelkategorierna släppts. Förra året var det Returnal som kammade hem titeln Best Game, medan allmänheten i sin tur röstade fram Unpacking som Game of the Year.

Bland de olika kategorierna finns det framför allt ett spel som återkommer gång på gång i år: God of War Ragnarök. Det har nominerats i inte mindre än 11 av de totalt 18 kategorierna, inklusive åtråvärda Best Game, där det slåss mot Cult of the Lamb, Elden Ring, Marvel Snap, Stray och Vampire Survivors.

Det är även nominerat i Game of the Year, som är en kategori där allmänheten får rösta fram vinnaren. Där konkurrerar det med Elden Ring, Horizon Forbidden West, Immortality, Marvel Snap och Stray. Elden Ring fick i sin tur nöja sig med åtta nomineringar.

Andra spel som nominerats inkluderar Pentiment och Tunic i kategorin Artistic Achievement, Horizon Forbidden West, Lego Star Wars: The Skywalker Saga och Sifu i Animation såväl som Cuphead: The Delicious Last Course och A Plague Tale: Requiem i Music. Det finns många fler, så spana in den officiella nomineringssidan.

BAFTA-galan går av stapeln den 30 mars och kommer att sändas live via BAFTA:s Twitch-kanal.