Ett av dragplåstren till PSVR2 är VR-äventyret Horizon: Call of the Mountain. Att få besöka Horizon-världen i VR har get lite blandade åsikter, här på FZ tyckte vi att spelet var bra även om det inte riktigt var den där killer-appen till PSVR2 som vi hoppats på.

Under spelet gång möter man Aloy och en sak som spelare har blivit lite förvånade över är hennes längd. Hon verkar nämligen vara kortare än folk trodde hon skulle vara. Det spekuleras i allt från att det kan ha något att göra med perspektivet i VR eller att personen man spelar i spelet bara är lång?

Vi här på FZ har dock en annan teori.

Enligt wikipedia ska Aloy vara 5.6 ft (runt 170 cm), men i VR verkar hon vara kortare än så. Vi vet ju att svenska Nilla Hansson är den som har gjort motion capture för Aloy så undertecknad tog kontakt med henne och frågade om just längden. Enligt Nilla själv är hon 165 cm lång och det är ju lite kortare än vad som Wikipedia säger säger om Aloy. Så det skulle helt enkelt kunna vara så att Aloy i spelet bara är precis så lång som Nilla är.

Ni som hunnit spela Call of the Mountain - upplever ni Aloy som kort?