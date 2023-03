Det var några års glapp mellan Doom 3 och rebooten av serien som släpptes 2016. Spelet vi fick var inte alls vad som var planerat i börjat och minst en uppföljar-version av Doom ska ha lagts ned innan Doom 2016 blev aktuellt. En nylig läckt koncept-trailer visar upp en version av ett Doom 4 som lutar mer åt skräckhållet och som fyran antyder i namnet kanske var en direkt uppföljare till 3an. Det har läckt bilder tidigare från spelet, men koncept-trailern är helt ny och den går att avnjuta (bli skrämd av) här nedan.

Utvecklingen av Doom 4 ska ha startats under 2008 enigt John Carmack, men lades senare ned 2013 efter att ha hamnat i ett utvecklingens helvete. Spelet verkar ska ha utspelat sig på jorden som Doom 2 - Hell on earth, men blev skrotat på grund av att det liknade Call of Duty för mycket.

Hade du velat ha denna version av Doom?