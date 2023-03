I går vankades det Paradox-show, och precis som utlovat utannonserades det lite nya spel. Ett av dessa heter Life by You, som ser ut att kunna bli den första riktiga utmanaren till The Sims. Utvecklingen är det Paradox Tectonics som står för, som leds av Rod Humble. Han har tidigare jobbat med bland annat The Sims 2 och 3, Second Life och Everquest, så erfarenhet råder det inte brist på.

Utannonseringstrailern var rätt sparsam med info, men vi fick åtminstone se några korta gameplay-klipp. Vi ser ut att få bygga vårt hus i en småstad nära havet, och "simmarna" kan bland annat ses vattna blommor, skrubba köksbänkar och kramas.

Knapphändiga detaljer, som sagt, men det blir det ändring på den 20 mars, då Humble och Tectonic ska hålla i ett event där de visar upp spelet på allvar.