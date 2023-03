Paradox höll under gårdagen hov i samarbete med Xbox, och mäster Wakkaah ackompanjerade oss genom hela härligheten i streamen ovan. Det bjöds på flera utannonseringar av nya spel såväl som expansioner och andra nyheter om allt från Crusader Kings 3 till Surviving the Aftermath.

Nedan har vi samlat samtliga trailers från showen, så håll till godo. Vilket klipp var fräsigast?

Surviving the Aftermath: Rebirth

Across the Obelisk: The Wolf Wars

Knights of Pen and Paper 3

Mechabellum

The Lamplighters League

The Lamplighters League – Gameplay

Crusader Kings III: Tours and Tournaments

Europa Universalis IV: Domination

Stellaris: First Contact – Story Pack