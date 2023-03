Ett av spelen som utannonserades under kvällens Paradox-show är The Lamplighters League. Utvecklingen är det Harebrained Schemes som står för, som tidigare gett oss bland annat Shadowrun och Battletech. Det utspelar sig på 30-talet och följer organisationen The Lamplighters League, som i millennier kämpat mot en sekt vid namn the The Banished Court, som nu håller på att ta över världen.

På bästa Indiana Jones-maner kommer vi att resa runt i världen för att sätta käppar i hjulet för organisationen, vilket görs i Xcom-liknande strider. Likt Mutant Year Zero: Road to Eden finns det dock även en infiltrationsfas där vi får smyga runt på banan för att se var fiender och annat befinner sig, så att vi kan starta striden på bästa sätt. Det finns ett gediget karaktärsgalleri, och det gäller att ta med sig rätt team till rätt uppdrag, eftersom de sitter på olika färdigheter.

The Lamplighters League släpps till pc och Xbox Series X/S under 2023.