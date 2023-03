Wolcen: Lords of Mayhem är ett actionrollspel ur isometriskt perspektiv som släpptes till pc under 2020 till i bästa fall blandade omdömen. Uppdateringar har dock släppts löpande med justeringar och nytt innehåll, och snart är det dags för spelet att släppas även på konsoler. I en ny trailer får vi veta att det är 15 mars som gäller på Xbox One, Xbox Series X/S och Playstation 4/5.

Wolcen Studio påpekar att detta är den slutliga versionen av spelet, vilket innebär att den lägger till dess fjärde och sista akt, som låter oss se slutet av berättelsen. Denna akt läggs samtidigt även till i pc-versionen utan extra kostnad.

Spelet säljs för övrigt till ett kraftigt rabatterat pris på Steam fram till den 14:e, så behöver man något för att stilla suget inför Diablo IV-betan kan det vara ett helt okej alternativ.