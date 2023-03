HBO:s tv-tolkning av The Last of Us fortsätter att slå sina egna tittarrekord. Seriens åttonde avsnitt släpptes natten mellan söndag och måndag, och tittarsiffrorna klev upp till 8,1 miljoner. Det är 3,7 mijoner fler än som såg premiären i januari.

Serien har däremed toppat tv-bolagets tittarstatistik åtta veckor i rad, uppger företaget.

The Last of Us har också fått finfina omdömen från kritiker. Nu återstår bara ett avsnitt innan den första säsongen med Joel och Ellie är slut. Det släpps alltså tidigt på måndag. Men var lugn: en andra säsong är redan säkrad. Och den 28 mars släpps The Last of Us Part 1 till pc.