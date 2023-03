Gollum har sumpat Ringen och måste nu bege sig ut på en farofylld resa för att återfå den. Frågan är hur många som kommer att vilja följa med honom på denna resa, med tanke på vilket mottagande i princip varje trailer för The Lord of The Rings: Gollum har fått. Den senaste handlingstrailern är inget undantag, där toppkommentaren lyder: "Nostalgi!!! Jag minns fortfarande när jag spelade det här spelet på min PS2".

Men man ska inte måla fan på väggen, och kanske lyckas Daedalic leverera en spännande berättelse med roligt gameplay som väger upp för den något föråldrade grafiken. Hur som helst får vi i trailern se att Gollum har både ljusets och mörkrets krafter efter sig. Han verkar dock inte vara helt ensam, utan får hjälp av en alvkvinna.

Spelet ska släppas någon gång i år och som tidigast i april, och plattformarna är Playstation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch och pc.