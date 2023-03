Med ett par veckor kvar till premiären för The Last of Us Part 1 (en reemake som släpptes till PS5 i september) finns systemkrav att snegla på, så du vet om du behöver uppgradera datorn.

Vi serveras en rätt detaljerad beskrivning med förväntad framerate och allt, så det finns saker att laborera med om du tänker dig att uppgradera eller optimera.

Minimum Recommended Performance Ultra Prestandamål 30 fps @ 720p, Low 60 fps @ 1080p, High 60 fps @ 1440p, High 60 fps @ 4K, Ultra CPU Ryzen 5 1500X / Core i7-4770K Ryzen 5 3600X / Core i7-8700 Ryzen 5 5600X / Core i7-9700K Ryzen 9 5900X / Core i5-12600K Grafik Radeon 470 / GTX 970 / GTX 1050 Ti RX 5800 XT / RX 6600 XT / RTX 2070 Super / RTX 3060 RX 6750 XT / RTX 2080 Ti RX 7900 XT / RTX 4080 RAM 16 GB 16 GB 32 GB 32 GB Lagring 100 GB SSD 100 GB SSD 100 GB SSD 100 GB SSD OS Windows 10 (64-bit) Windows 10 (64-bit) Windows 10 (64-bit) Windows 10 (64-bit)

Spelet släpps den 28 mars. Prislappen ligger kring 60 euro (drygt 600 kronor) hos både Epic och Steam.

FZ recenserade spelet på PS5 i höstas. Högt betyg, fast inte lika högt som tv-serien.