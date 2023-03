Att ett nytt Tintin-spel är på gång har varit känt sedan några år, och under Gamescom i fjol bekräftades det att äventyrsspelet baseras på seriealbumet Tintin och Faraos cigarrer. Titeln blir Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh – vågar man hoppas på en våg av Tintin-spel? Snälla?

Idag får vi hur eller hur den första trailern från äventyret, som utöver att vara filmisk ger oss ett par gameplay-glimtar av plattformsskuttande, utforskande i Faraogravar och flygplansaction.

Nej, det ser kanske inte superslipat ut, men det är ändå Tintin. Jag vill tro.