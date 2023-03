Cliff Bleszinski som var skaparen av originaltrilogin hade andra planer för Gear of War 4, men när Microsoft köpte upp IP:t så ville de köra på mer säkra kort. Cliff sa på podcasten XboxEra att han primärt var ”motivated by the rules of cool” och att han gillade tanke på att såga sönder en Locust från förstapersons-läget. Blezinski berättade även att Phil Spencer ville att Gears of War skulle bli mer skräckbaserat. Nu landade dock spelet i en mer traditionell Gear of War-formula. Podcasten går att lyssna på här nedan, snacket om Gears är runt 48 minuter in:

Men även om det inte blev några större förändringar inledningsvis på Gear of War när Microsoft köpte märket 2014 så började de ända experimentera med det lite senare. Gears POP ska vi inte prata om, men strategispelet och XCOM-doftande Gears Tactics kändes mer logiskt och togs även emot relativt positivt