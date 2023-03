Den rytm-baserade skjutaren Metal: Hellsinger får sitt första nedladdningsbara material denna månad. DLC:t kommer heta Dream of the Beast och innehåll låtar från två artister som inte var med i originalspelets soundtrack. Den ena är Christina Scabbia från Lacuna Coil och den andra är Will Ramos från Lorna Shore. Förutom de nya låtarna kommer DLC:t även innehåll nya vapen och nya kläder.

Dream of the Beast släpps lös redan den 29:e mars för alla hårdrockande demon-mördare.