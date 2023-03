Cyan Worlds/Cyan Inc. är mest kända för Myst, men har en rad andra omtyckta äventyrs- och pusselspel på meritlistan. Under 2018 utannonserade de Firmament för att utforska vad VR har att erbjuda, och precis som Obduction och Everyone's Gone to the Rapture finansierades det via Kickstarter.

Det är dock inte bara VR som gäller, utan spelet går även att lira på vanlig skärm. Kampanjen gick i mål med en mindre marginal, och efter fem år är det till slut dags för spelet att släppas. I en ny uppdatering på Kickstarter skriver Cyan att det släpps den 18 maj på pc (2D och VR) såväl som MacOS. Någon gång därefter är det även tänkt att det ska komma till Playstation 4/5 och PSVR2.

Spelet äger rum i fyra olika världar som vi kommer att färdas genom tillsammans med en svävande liten robotkompanjon, som lyckligtvis inte har förmågan att prata. På vägen måste vi så klart lösa en rad olika knepiga pussel samtidigt som vi får ta del av världens historia.