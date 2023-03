Neil Druckmann gästade i går programmet Spoilercast (varning för TLOU-spoilers i den), där de givetvis snackade om The Last of Us på HBO, men även gled in lite på spelutveckling. På frågan om Druckmann känner sig pressad att skapa en ny framgångssaga i storleksordningen Uncharted eller The Last of Us, svarar han att han har turen att inte behöva tänka så.

Naughty Dog var redan så pass framgångsrika när Druckmann anslöt sig till dem att de var något av primadonnor, med väldigt stor frihet att göra vad de ville. Efter varje släpp tar de därför fram flera nya projekt att välja mellan, vilket kan inkludera en uppföljare. De väljer sedan nästa projekt baserat på vad de tror att de kan bibehålla passionen för under flera år – för väljer man något som passionen försvinner för efter några år, "är man körd".

Han vet att fansen är sugna på The Last of Us 3, men kan bara säga att beslutet angående deras nästa projekt redan är fattat och att han inte kan avslöja vad det är. Med tanke på att detta ej utannonserade spel kommer att släppas efter multiplayer-spelet som utspelar sig i The Last of Us-världen, kanske vi inte ska bli förvånade om Naughty Dog väljer att få lite miljöombyte genom att ta sig an ett annat projekt innan de ger sig i kast med The Last of Us 3.