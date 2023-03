Världens sämst bevarade hemlighet är till slut officiell. Kaosdvärgarna marscherar mot Total War: Warhammer III och anländer i form av DLC:t Forge of the Chaos Dwarfs den 13 april, samtidigt som uppdatering 3.0. Fraktionen kommer med tre legendariska herrar – Astragoth Ironhand, Drazhoath the Ashen och Zhatan the Black – och en legendarisk hjälte, som är en hobgoblin vid namn Gorduz Backstabber.

Tillsammans planerar de att skapa Great Drill of Hashut för att kunna borra genom självaste verkligheten, vilket onekligen låter kaosigt. För att frodas måste kaosdvärgarna lägga vantarna på "arbetare", som de kan tillgodogöra sig genom att spöa motståndare i strid eller vi en ny konvojfunktion. Dessa kan sedan sättas i arbete i gruvor för att generera det råmaterial som krävs för mer avancerade byggnader.

I strid tycks dessa dvärgar vara rätt mångsidiga, och har inte bara en uppsättning diaboliska maskiner att sprida förödelse med, utan även centaurer som är en blandning av kaosdvärg och tjur, såväl som enheten Bale Taurus, som i grova drag är en tjur med drakvingar.

Kaosdvärgarna ska visas upp ytterligare i en kommande show, men vi har inte fått något datum för den än. Under tiden kan ni läsa mer om dem här.