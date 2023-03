Efter det bra men bekanta Amnesia: Rebirth tycks Frictional låta förändringens vindar blåsa i vårens Amnesia: The Bunker. Det har talats om en halvöppen värld med flera möjliga lösningar.

Nu är man redo att glänta ytterligare på skräckdörren. Amnesia: The Bunker äger rum i en WW1-bunker, och den titulära bunkern fungerar som hubben i spelet, och ett tryggt rum. Typ. Det är ändå Amnesia vi snackar om, och du tvingas hålla generatorn igång för att undvika diverse hot.

Fredrik Olsson, creative lead, förklarar (tack, Wccftech) att vissa uppgifter är obligatoriska för att klara spelet, och att det är upp till spelaren att identifiera och prioritera dem. Hotet är ständigt:

Detta utforskande måste balanseras mot det dynamiska hot som jagar spelaren, och kan träda fram när som helst baserat på dina handlingar. Spelet är med andra ord högst spelardrivet och väldigt annorlunda jämfört med tidigare spel som lutade sig mot en linjär väg.

Omgivningarna är "kanske inte" lika stora och varierade som i Rebirth, men i gengäld utlovas en labyrint till bunker med olika, egna delar.

Amnesia började 2010 med The Dark Descent, fortsatte med (Chinese Room-utvecklade) A Machine for Pigs tre år senare, och så Rebirth 2020. Det återstår att se vilken klass det nya spelet håller. Det släpps 16 maj till Playstation 4, pc, Xbox One och Xbox Series. Game Pass från dag ett.