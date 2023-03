Glädjen var total för vissa av oss när vi under 2021 fick reda på att Little Big Adventure 3 skulle bli till verklighet, och dessutom med många av originalskaparna vid rodret. Förra året kom de dock till insikten att serien kanske legat i dvala lite väl länge och att många nya spelare skulle tveka att köpa en uppföljare till spel de troligen inte spelat. Därför fattade de beslutet att de först skulle göra en reboot av serien.

Nu meddelar utvecklaren 2.21 att de har en färdig prototyp och är i full färd med att föra samtal med flera utgivare för att kunna finansiera spelet och få ut det på marknden. De påpekar dock att de inte har någon kontroll över hur lång tid detta sökande kan ta, och under tiden har de därför ett nytt projekt på gång: remasters av Little Big Adventure och Little Big Adventure 2 (eller Twinsen's Little Big Adventure, som de beslutat sig för att döpa om spelen till).

Spelen ska byggas om från grunden i Unreal Engine 5 och inte bara få tillsnyggad grafik, utan även en del tekniska förbättringar, som en kamera som följer med istället för fasta kameravinklar såväl som nya sätt att styra Twinsen, även om de klassiska (läs: föråldrade) kontrollerna också kommer att finnas tillgängliga. Även den älskade musiken av Philippe Vachey kommer att remastras.

Intressant nog säger de att en demo av det första spelets remaster ska släppas under nästa Steam Next Fest, som pågår från 19 till 26 juni. Spelen har även fått varsinn Steam-sida här och här. Nedan följer några bilder, men det är inte helt klarlagt huruvida de faktiskt är från spelen eller bara konceptkonst.