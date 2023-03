Igår (fredag) startade den öppna Diablo IV-betan för de som förhandsbokat spelet. Dessvärre har det varit server-strul och långa köer för att ta sig in i spelet. Här på FZ kan man läsa om väntetid på mellan 30 minuter och en timme innan man kommer in i spelet. Många har dessutom blivit utloggade när de kommit in för att sedan blivit skickade långt tillbaka i kön när de försökt logga in igen. Blizzard skriver själva om att de haft problem med inloggnings-servarna och att de försöker lösa problemet.

Förhoppningsvis kan detta lösas snabbt då betan bara sträcker sig under helgen. Det finns också en ny chans att testa betan igen nästa helg (24:e-27:e), men det finns då en risken att det är ett ännu högre tryck på grund av att betan då öppnas för alla. Vi ska dock inte glömma att det är en beta-test och informationen Blizzard får in ska förhoppningsvis hjälpa dem så vi inte får en lika katastrofal spel-release som Diablo 3.

Sitter du och köar i Diablo IV?