I fredags fick vi reda på att skådespelaren Lance Reddick hade gått bort. Lance blev bara 60 år gammal så det var många som blev chockad och förvånad över den tråkiga nyheten. I spelet Destiny 2 sörjer spelarna just nu. Lance har nämligen under 9 års tid spelat Commander Zavala och har alltid funnits som ledstjärnan för alla Guardians i spelet. Under helgen har tusentals spelare besökt ”The Tower” där han befinner sig och använt diverse emotes för att visa sin respekt och sorg.

Att Lance inte längre finns med oss är tråkigt, och här finns det ännu en anledning till att filmer, spel och musik kanske borde sparas på något vis. Destiny 2 är dessutom ett onlinespel som inte kommer finns för evigt och när det en dag stängs ned finns det risk att Lance (och andra som medverkat i spelet) insatser raderas från historien.