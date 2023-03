Första säsongen av The Last of Us på HBO har kommit och gått (sätt ditt betyg här), och lämnade nog ingen oberörd. De flesta är rörande överens om att det är en av de bästa speladaptionerna som gjorts, och förhoppningarna på säsong två (och tre) är höga.

På Twitter påpekade TLOU-skaparen Neil Druckmann i söndags att serien lyste med sin frånvaro på HBO den kvällen (eftersom säsongen är över), men att säsong två redan är på väg och att vi ska härda ut och överleva. Till det uttalandet bjöd han även på en illustration föreställande en muskulös arm med en hammare, några bilvrak och en tornande skog.

Alla som lirat The Last of Us 2 vet ju vem armen tillhör, men vem som kommer att axla rollen som den kontroversiella karaktären Abby i serien är inte avslöjat än. Många menar dock att skådespelerskan Shannon Berry (The Wilds, Offspring, Hunters) skulle vara perfekt för rollen.

När kommer då säsong två? Det vet vi inte, men i en intervju (via VGC) har Bella Ramsey, som spelar Ellie, sagt att de troligen börjar filma i slutet av året och att premiären därför troligen sker i slutet av 2024 eller början av 2025.