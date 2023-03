Ett av spelen som Paradox utannonserade under sin show i början av månaden var Life by You, som är ett Sims-liknande spel från Paradox Tectonics. Bakom projektet står bland annat Rob Humble, som varit med och skapat flera The Sims-spel, Second Life och Everquest.

Under gårdagen höll Tectonics i en show dedikerad till spelet, där de visade en ny trailer och framför allt gav oss mer information om det. Vi kommer till exempel inte att få höra samma typ av rappakalja som i The Sims, utan karaktärerna i Life by You ska istället föra riktiga dialoger där vi mer exakt får välja vad vi vill att de ska säga.

Spelvärlden är öppen, vilket enligt Humble inte bara innebär att vi kan forma våra grannskap precis som vi vill ha dem, utan även ta direkt kontroll över alla karaktärer för att utforska, köra bil eller kanske ta en promenad.

Vi ska även slippa laddningsskärmar om vi till exempel vill skifta från en karaktär som är hemma till en annan som jobbar på andra sidan kartan. Tiden går dessutom att manipulera, och det är fullt möjligt att hoppa ett decennium framåt för att se hur saker och ting har förändrats.

Stor fokus läggs även på frihet att modifiera/skapa eget material till spelet, och därför ska det finnas verktyg för att skapa egna föremål, dialog, händelser, butiker, karriärer, uppdrag, regelrätta moddar och annat.

Life by You släpps i early access på pc den 12 september.