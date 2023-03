Microsoft och Sony utkämpar slaget om Activision på flera fronter, och härom veckan fick vi veta att EU skjuter upp sitt beslut om köpet. Även i Storbritannien kivas det friskt, och i ett av Microsofts senaste svar till konkurrensmyndigheten CMA svarar de på frågan om de tio år av Call of Duty som de är villiga att ge Sony verkligen räcker.

Microsoft menar att tioårsperioden är tillräcklig för Sony, eftersom de är en stor utgivare och spelplattform som på den tiden kan utveckla alternativ till Call of Duty. Vidare säger de att denna period kommer att inkludera nästa konsolgeneration och rent praktiskt dessutom kommer att sträcka sig längre, eftersom: spel som laddas ner under det sista året kan spelas i en livstid på den konsolen och möjligen även senare konsoler via bakåtkompatibilitet.

Vad tror ni, har Sony något varumärke som skulle kunna utvecklas till ett substitut för Call of Duty på deras konsoler i framtiden?