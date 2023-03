I november fick vi veta att Netflix har stora planer för Gears of War. Först är det tänkt att en spelfilm ska produceras och efter det en animerad vuxenserie. Dave Bautista har i flera år uttryckt intresse för att spela Marcus Fenix och beskriver det som en drömroll, men vem som i slutänden kniper den vet vi inte.

Något som vi nu vet är dock vem som får ansvaret att anpassa Gears of War-berättelsen till filmformatet, och det är ingen mindre än Jon Spaihts. På senare år är han främst känd för att ha varit med och skrivit manus för Dune och kommande Dune 2, och tidigare har han även jobbat med bland annat Doctor Strange och Prometheus.

Spaihts beskriver Gears of War som ett av spelhistoriens stora actionspel, med levande karaktärer, en vackert designad värld och ett stridssystem som verkligen betonar hur dödligt kriget är och vikten av att stå vid sina truppmedlemmars sida.

Det vill bli film och jag är så glad över att få chansen att hjälpa till med det.

Projekten utvecklas i samarbete med The Coalition, som har flera Gears of War-spel på meritlistan, inklusive Gears of War 4 och 5. Någon tidsram för när film och serie kan tänkas komma har vi inte.