För trettonde året i rad rangordnar jämförelsesajten Metacritic utgivare, och 2022 är det Sony som toppar listan. Med kritikerframgångar som God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, The Last of Us-remaken, Gran Turismo 7 samt pc-släpp av God of War och Spider-Man är det kanske ingen skräll. Snittet av 10 olika titlar blir imponerande 85,6.

Listan har sammanställts via några olika kriterier: genomsnittligt betyg, procentuella andelen bra spel (minst 75 av 100), dåliga spel (49 eller lägre), riktigt bra spel (90 eller mer). Bara utgivare som släppt fem eller fler distinkta titlar får chansen att rankas, vilket gör att fjolårets etta – Microsoft – inte ens kvalade in. "Ovanligt", slår Metacritic fast. Gissningsvis blir läget ett annat 2023.

De som hamnade närmast Sony blev i stället Paradox som precis kvalade in med fem titlar, där Crusader Kings III stack ut på ett bra sätt. Activision Blizzard blev trea och Focus Entertainment fyra. Konsoljätten Nintendo hade ett mellanår (tolfte plats), och utgivaren med den största kritikersuccén av alla hamnade så lågt som 24:e plats. Bandai Namco släppte mer än Elden Ring...

Topp tio undertill med tillhörande snitt. Notera att rankingen har fler kriterier än snitt. På en sistaplats (45) hittar vi utgivaren Playway/Ultimate Games med enbart "mediokra" och "usla" spel.