Vi har vetat sen i juli att online-affären för Wii U och 3DS ska stängas den 27:e mars. Detta datum är på måndag så här är en sista påminnelse till alla Wii U och 3DS-ägare, att om de vill köpa något i eShopen så har ni helgen på er innan eShopen stängs för gott.

De flesta exklusiva Wii U-spelen har släppts på Switch, men det finns fortfarande några exklusiva titlar kvar som det kan vara läge att inhandla om man inte har dem. HD-utgåvorna av Zelda Wind Waker och Twilight Princess finns till exempel enbart på Switch i nuläget. Ett annat spel som ligger undertecknad nära hjärtat är Xenoblade Chronicles X. På 3DS finns bland annat Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies, Mario and Donkey Kong: Minis on the move plus en hel del gamla Gameboy och DS-titlar som finns på Virtual Console. Detta är bara ett axplock av spel, så om du äger någon av plattformarna ta en titt i affärerna innan måndag.