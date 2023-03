Microsoft har slutat sälja Game Pass för 10 kronor per månad. Detta närmast osannolikt bra erbjudandet har funnits till och från i flera års tid, och funkat som ett sätt att håva in folk i tjänsten med förhoppningen att de fortsätter prenumerera för ordinarie pris. Game Pass kostar 99 kr/mån för antingen Xbox eller pc, eller 135 kr/månad för båda.

Men det kan komma någon ny form av erbjudande framöver, låter en talesperson för Xbox förstå i ett uttalande till The Verge:

Vi har avslutat vårt tidigare introduktionserbjudande för Xbox Game Pass Ultimate och PC Game Pass och undersöker olika marknadsföringserbjudanden för nya medlemmar i framtiden.

En liten tröst om du saknar 10-kronorsdealen: Nyligen lanserades tjänsten "Vänner och familj" i Sverige. Den ger dig fem Game Pass-Ultimate-konton (funkar på både pc och Xbox) som du kan dela med... just det, vänner och familj, för 299 kronor per månad. Eller 60 spänn per skalle, om ni delar på kostnaden. Också en rätt sweet deal för att få ha +100 spel tillgängliga.