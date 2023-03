CMA, det brittiska konkurrensverket, ändrar sig i sin inställning till Microsofts önskade förvärv av Activision Blizzard (via gov.uk). De hyser inte längre någon oro över att Microsoft gör Call of Duty exklusivt, då man menar att Microsoft har mer att förlora än att vinna på ett sådant tilltag. Microsoft har dessutom gjort klart att Sony (och Nintendo) får tio år med Call of Duty-spel.

CMA sa i februari att dealen väckte frågetecken, men nya bevis ska alltså räta ut dessa.

Den uppdaterade analysen visar att det inte skulle vara en kommersiell fördel för Microsoft att göra CoD exklusivt efter att affären är i hamn, utan att Microsoft i stället har incitament att fortsättningsvis göra serien tillgänglig på Playstation.

En poäng som Microsoft å sin sida stadigt har stått fast vid, vilka nu också välkomnar CMA:s vändning. Microsoft menar att CMA på ett "rigoröst" och "rättvist" sätt tagit sig an materialet.

En talesperson för Activision (via VGC) menar å sin sida att Sony inte kan komma runt detta.

Sonys kampanj för att skydda sin dominans genom att blockera vår sammanslagning kan inte komma runt detta, och Microsoft har redan presenterat effektiv och kraftfull bot för CMA:s återstående bekymmer. Vi vet att dealen kommer främja konkurrens, innovation och konsumenter i Storbritannien.

CMA har alltså ännu inte gett sitt sista svar. De menar å ena sidan att de inte tror att dealen kommer, på ett betydande vis, hämma konsolkonkurrensen. Å andra sidan vill de understryka att deras frågetecken gällande moln-gaming fortsätter. I slutet av april ska CMA-besked komma.

Ständiga Activision-pampen Bobby Kotick har tidigare varnat för att Storbritannien kan bli ett "Death Valley" (snarare än Silicon Valley) om de hindrar Microsofts uppköp av Activision Blizzard.