The Last of Us Part I har äntligen släppts på pc, vilket innebär att ett firat Playstation-spel efter tio år till sist finns i sin smäckraste remake-form på pc. Men! Starten har tyvärr inte gått smärtfritt. Tvärtom, tekniska problem har drabbat många och i skrivande stund är närmare två tredjedelar av tusentals Steam-användare negativa. Nu har Naughty Dog släppt en hotfix till spelet.

En hotfix släpptes tidigare idag, som fokuserar primärt på stabilitet och prestanda-förbättringar.

Läs mer här. The Last of Us Part I skulle ha släppts i början av månaden men försenades alltså till slutet av mars. De extra veckorna tycks inte ha gjort underverk, men förhoppningsvis blir plåstren fler, större och framför allt verksamma. Om tvåan har det inte sagts något om en pc-release, men säger man A borde man rimligen säga B. Först och främst får man förstås se till fixa originalet.

HBO:s The Last of Us gick nyligen i mål, och det låter som om det kommer minst en säsong till.