Cd Projekt har en hel radda The Witcher-spel på gång, och ett av dessa kallas för Project Sirius. Det är The Molasses Flood som står för utvecklingen och spelet sägs rikta in sig på en bredare publik – det var åtminstone fallet innan vi för någon vecka sedan fick reda på att Cd Projekt höll på att omvärdera projektet för att "ta fram ett nytt ramverk" för det. Tillbaka till ritbordet, med andra ord.

Det har i efterhand rapporterats att de lagt runt 100 miljoner kronor på projektet hittills, och i en telekonferens om företagets resultat har vd:n Adam Kicinski och CFO:n Piotr Nielubowicz berättat mer om varför projektet startades om.

De sa att de förstår att det aldrig är trevligt att höra att ett företags projekt måste omvärderas, men att de samtidigt måste experimentera och testa nya saker för att förbli innovativa. Vidare anser de att det är bättre att kapa utgifterna tidigt och kanske till och med starta om projektet om det behövs.

Avslutningsvis sa Kicinski att de inte vill fortsätta med projektet som inte är i linje med företaget, så vi kanske inte ska bli alltför överraskade om vi i framtiden får höra att projektet lagts ner helt och hållet.