Avalanche-studion Systemic Reaction har tidigare gett oss Generation Zero och Second Extinction, och nu har de släppt sitt senaste spel, Ravenbound. Betygen har också börjat trilla in, och det är en blandning av högt och mittemellan som resulterar i ett snitt på 64/100 på Opencritic, men endast 29 % av recensenterna skulle rekommendera spelet.

Konsensus tycks vara att spelet har en inbjudande och på ytan intressant värld, men som känns lite väl tom och livlös när man väl beger sig ut för att utforska den, för att inte glömma buggig. Men spelets variant på roguelite-konceptet prisas också, såväl som hur inslag från skandinavisk folktro vävts in i spelets handling och värld.

Spelets Steam-omdömen är även de spridda, och i skrivande stund ligger spelet på "Blandat".