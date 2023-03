I går ägde BAFTAs spelgala rum, där de delade ut en rad olika priser till spel och spelrelaterade individer som imponerat på oss under 2022. Vampire Survivors kammade som bekant hem storpriset "Best Game", men förhandsfavoriten God of War Ragnarök gick inte heller lottlös. Ett av priserna gick inte till själva spelet, utan till röstskådisen Christopher Judge, för sin huvudroll som Kratos.

Tacktalet blev långt, men gudskelov inte lika långt som under The Game Awards, då karln pladdrade på i åtta minuter. Utöver de sedvanliga tacken av Sony Santa Monica, Playstation och andra inblandade passade han även på att ge en uppmaning till alla spelare där ute:

Tack till fansen. Var snällare mot varandra. Ni har mer gemensamt än vad som skiljer er. Oavsett vilken plattform ni älskar, oavsett vilket spel ni älskar, är ni fortfarande en del av spel-communityn. Sluta hacka på varandra.