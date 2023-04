Xbox Series X/S har flera olika sätt att utöka mängden lagringsminne, men har man velat använda sig av det egenutvecklade systemet med expansionskort (varifrån man kan spela spelen direkt, utan att överföra dem till det inbyggda minnet) så har man bara haft en relativt dyr uppsättning från Seagate att välja mellan.

Alternativ tycks dock vara på gång, eftersom ett expansionskort från Western Digital dök upp på amerikanska Best Buys hemsida under helgen. Produktsidan är nu borttagen, men en cachad version avslöjar att det rör sig om ett 1 TB stort expansionskort som kostar 180 dollar (1880 kr), vilket kan jämföras med de 220 dollar (2300 kr) som Seagates motsvarighet kostar hos Best Buy.

Inget är sagt om när expansionskortet ska släppas eller vad priset kan tänkas bli i Sverige, men hamnar det i närheten av 2100 ska vi nog vara nöjda.