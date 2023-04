Vampire Survivors är det lilla indiespelet som fullkomligt exploderade i popularitet förra året. Det blev faktiskt så populärt och uppskattat att det knep den högprofilerade utmärkelsen "Bästa spel" under BAFTA-galan som hölls förra veckan.

Spelet fick i slutet av förra året sin första expansion, Legacy of the Moonspell, och snart är det DLC-dags igen. Den 13 april släpps den andra expansionen, Tides of the Foscari, som för runt 20 spänn sveper med oss till en vidsträckt skog och den akademi som finns däri.

Utöver denna gigantiska bana ska vi även få åtta nya karaktärer att spela som, varav fyra har avslöjats: magikern Eleanor, krigaren Maruto, bågskytten Keitha och häxan Luminaire. Hjältarna kan även utrustas med 13 nya vapen.

Vill man ha mer Vampire Survivors är det dessa expansioner man får lov att hålla till godo med, för utvecklaren har själv sagt att det inte lär komma någon uppföljare. Fler har dock hakat på denna undergenre, inklusive Ghost Ship, som ska släppa Deep Rock Galactic-sidospåret Deep Rock Galactic: Survivor i early access senare i år.