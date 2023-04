Pc-releasen av The Last of Us Part 1 möttes av massa skäll för att spelet var buggigt och prestandan kass. Minst en uppdatering har släppts, men flera till är på gång.

Först ut är en hotfix, och den ska komma någon gång i dag. Den följs på fredag av en patch. Vad dessa två buggfixar gör får vi veta när den första släpps, säger Naughty Dog.

Studion prioriterar att få ordning på pc-versionen, och det är givetvis det enda rätta. Dessvärre gör det att Steam Deck-ägare kommer få vänta länge på att få se spelet fungera dugligt på den. Att det är tänkt att släppas där har antytts ett tag, och Naughty Dog gör det nu officiellt, men alltså med tillägget att man behöver fixa den vanliga pc-versionen först. Det är inte känt hur länge det kan tänkas ta.