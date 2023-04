Hello Games fortsätter att pumpa in mer innehåll i No Man's Sky, och den senaste uppdateringen tar spelet till version 4.2. Den heter Interceptor och lägger till en hel radda nyheter och utökningar av existerande innehåll.

En korruption sprider sig till exempel i galaxen och infekterar planeter med märkliga kristaller som sticker upp ur marken. Dessa har även korrumperat och förvridit planeternas robotväktare. Nyfikna rymdresenärer kan bland annat hitta nya byggnader och hemlig utrustning på dessa planeter.

För första gången ska vi även kunna kliva in i Sentinel-skeppen och se hur deras cockpits faktiskt ser ut. Vill man så kan man plocka på sig en hel flotta av dessa farkoster, som kan hittas i olika procedurellt genererade varianter.

De som lirar i VR kan glädjas åt att handledsprojektorerna man använder för att pilla i menyer nu kan grabbas tag i och flyttas runt handleden, så att man slipper hålla handen i en vinkel som känns fel.

