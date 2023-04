Ny helg, nya spel att klicka hem utan att pröjsa en spänn från Epic Games. Denna vecka är huvudnumret ett riktigt storspel, även om det har några år på nacken. Det rör sig om Dying Light: Enhanced Edition, som är en förbättrad version av originalspelet som dessutom inkluderar expansionen The Following och allt DLC som släpptes under spelets första år på marknaden, som multiplayer-läget Be The Zombie.

Det andra gratisspelet är Shapez, som är en avskalad fabriksbyggare där man använder maskiner och transportband för att producera olika geometriska former. Formerna som ska skapas blir allt mer komplicerade ju längre in i spelet man kommer, och man måste även producera i rätt takt för att möta efterfrågan.