The Last of Us Part 1 till PC har varit en ostabil historia. Förra veckan sa Naughty Dogs att de är medvetna om problemen och att de skulle fixa spelet med patchar under veckan. Före helgen släpptes det också en större patch som fixar kraschar, texturer, animationer och ljusbuggar. Patchen ska även fixa bilduppdateringen och annat så spelet ska flyta på bättre.

Har du hunnit prova spelet med patchen?