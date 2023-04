Till att börja med är en skarp spoilervarning på sin plats: har du inte spelat The Last of Us Part II gör du rätt i att backa saktar ut härifrån. Vi spoilar inte rakt ut, men mellan raderna så...

Är du kvar? Du har blivit varnad.

Pedro Pascal gestaltar Joel i HBO-serien och kommer göra det även i andra säsongen. I en intervju med Esquire säger sig Pascal inte vara säker på i vilken riktning serien kommer ta hans karaktär. Han har inte spelat The Last of Us Part II, men är ändå medveten om Joels öde i spelet.

It wouldn't make sense to follow the first game so faithfully only to stray severely from the path. So, yeah, that's my honest answer.

Craig Mazin har, tillsammans med Neil Druckmann, ansvaret för HBO:s tolkning av Naughty Dog-spelen. Han har inga problem med att fatta tuffa beslut för seriens ensemble, men antyder också att tv-serien kan ta andra vägar än spelen. Han eller Druckmann känner sig dock begränsade.

The important thing to note is that neither Neil nor I feel constrained by the source material.

Facit lär vi få vänta på. Och det ska sägas att första säsongen av HBO:s The Last of Us i breda drag var trogen spelet. Det är förstås inget som stoppar andra säsongen att ta ut svängarna.