Under förra årets Game Awards fick vi en titt på en förstapersonsskjutare som skippade skjutvapen i favör för magi, och det hette Immortals of Aveum. Det är debutspelet för Ascendant Studios, ledda av Brett Robbins, som bland annat jobbat med flertalet Call of Duty-kampanjer, Legacy of Kain och Dead Space.

Nu har vi fått en ny trailer för spelet, som inte bara ger oss en titt på hur det ser ut när man spelar, utan även avslöjar att det släpps den 20 juli på Xbox Series X/S, Playstation 5 och pc. I spelet krigar mänskligheten med sig själv över vem som ska kontrollera den magi som finns i världen. Som spelare tycks vi vara en relativt nyupptäckt magiker från det enda rike som ännu inte tagits över av en tyrann med sikte på att styra världen.

Totalt ska det finnas fler än 25 olika magier att låsa upp och uppgradera, och det vankas även ett 80-tal olika talanger såväl som hundratals utrustningsdelar att dra nytta av.