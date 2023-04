Förra veckan fick vi den sista trailern för Zelda: Tears of the Kingdom innan släppet den 12 maj. Men det ska ju även göras reklam för spelet, bland annat på tv, och nu har en kommande reklamfilm med lite nytt gameplay läckt i förväg.

På Reddit skriver en användare att det rör sig om en "något ofärdig version" av en reklamfilm som ska sändas i USA, och som heter "You Can Do What?". I klippet får vi bland annat bekräftat att fiendetypen Gleeok är tillbaka, och mer specifikt heter den som skymtar förbi "Flame Gleeok", så kanske finns det flera olika varianter baserade på elementen. Vi ser även Link skjuta en pil mot en blomma på en trädstam i en underjordisk, mörk miljö, vilket får blomman att börja lysa.

Spännande grejer, och givetvis spekulerar fansen friskt om varenda bildruta och vad de kan betyda eller antyda. Spelets fulla bredd får vi inte se förrän den 12 maj, och recensionen läser du givetvis här på FZ.