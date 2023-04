Efter en del förseningar har till slut The Lord of the Rings: Gollum gått guld och är därmed redo att släppas, vilket sker den 25 maj på pc, Xbox One, Xbox Series X/S och Playstation 4/5, medan Switch får vänta. Spelet kommer i två utgåvor, där den dyrare Precious Edition inkluderar en rad extran.

Det rör sig om spelets soundtrack, ett kompendium med information om karaktärer, platser och händelser och en "konstutställning" där man får titta in bakom utvecklingskulisserna. Avslutningsvis kommer utgåvan även med Sindarin DLC, som lägger till röstskådespeleri för alverna på deras språk sindarin, för att "tillföra lite autenticitet i alvernas dialog". Samtliga extrasaker i utgåvan går även att köpa som separata DLC:n.

Systemkraven har också släppts, och ni hittar dem nedan.

Minimum

64-bitars processor och operativsystem

OS: Windows 10/11

Processor: Intel i7-4770 / AMD Ryzen 5 1600

Memory: 16 GB RAM

Graphics: GTX 1080/RTX 2060

DirectX: Version 11

Storage: 45 GB ledigt utrymme

Levererar: Medium-inställningar i 1080p, Ray Tracing av