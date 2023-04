Att pc-versionen av The Last of Us Part 1 borde fått mer utvecklingstid stor direkt klart när spelet släpptes för knappt tre veckor sen. I helgen kom en sjätte (!) uppdatering, och den tar sig an allt från stabilitet till mindre buggar.

Till det viktigaste hör att flera kraschproblem har lagats. Man har också fixat så att mätaren för den ökända "Building shaders"-skärmen visas mer korrekt. Det går nu också att mappa om kontrollerna så att piltangenterna funkar att styra med om man så vill (nåt för vänsterhänta). Hela changeloggen har du här.

The Last of Us Part 1 släpptes till pc i mars men fick snabbt massor av kritik för prestanda och buggar. På Steam har bara hälften av användarna gett positivt omdöme, markant sämre än PS5-versionen från i höstas.