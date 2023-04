Att The Sims 4 är populärt har nog inte undgått någon, och nu har EA gett oss lite officiella siffror på just hur populärt det är. I ett pressmeddelande meddelar de att spelet sedan släppet under 2014 har lockat till sig över 70 miljoner spelare, även om alla givetvis inte är aktiva i dag.

Dessa siffror har fått redig hjälp på traven av det faktum att spelet blev free-to-play i oktober förra året, och enligt EA har det resulterat i 16 miljoner nya spelare som vill leka gud med de stackars simmarna, medan snittantalet varje vecka har ökat med 53 procent.

75 procent av de nya spelarna kommer dessutom från andra länder än USA, såsom Brasilien, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Polen.