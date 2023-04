Brittiska Free Radical gjorde flera kultklassiska Timesplitters innan det Ubisoft-utgivna Haze mer eller mindre satte spiken i kistan för dem – om det nu inte var Star Wars Battlefront III som gjorde det. Innan Dice återupplivade serien 2015 arbetade Free Radical på ett tredje spel i serien. Ett spel som enligt interna uppgifter var i princip färdigutvecklat, men lades ner 2008.

Ambitionerna var stora, och man skulle mixa action med fötterna på jorden med rymdstrider.

Lucasarts fick rättigheterna och beslutade att hellre skrota än släppa spelet "två meter från mållinjen" – och ett "kriminellt" beteende, enligt en f.d. Free Radical-utvecklare. Michael Barclay var junior-utvecklare på den tiden, men är numer lead designer på Naughty Dog där han bland annat jobbat med The Last of Us 2. Han tycker tiden är mogen för att säga: Battlefront III hade blivit "fantastiskt".

Free Radical-spelet ska ej förväxlas med en eventuell Dice-trea, som ryktas vara i frysboxen. Officiellt har inget visats från gamla Battlefront III. Däremot har material läckt från spelet: