Det har varit väldigt tyst om The Division-serien på senare år. Men i morgon gläntar Ubisoft på dörren till framtiden. Klockan 20 börjar en live-stream där man kommer prata om framtiden för den Massive-utvecklade looter-shooter-serien, vilket du kan följa på Youtube eller Twitter.

Känt sedan tidigare är att två nya titlar är på gång: The Division: Heartland (spinoff-spel, free-to-play, görs av Red Storm Entertainment) och The Division: Resurgence (free-to-play, mobilspel). Om vi förutsätter att dessa klarat sig undan Ubisofts röjsåg (de har skrotat ett stort antal projekt det senaste året) lär de få uppmärksamhet under sändningen. Men ett The Division 3 är tydligen inget vi ska hoppas på.

Start klockan 20 torsdag kväll alltså. Ett något olyckligt valt klockslag – samtidigt börjar en 90 minuter lång Diablo IV-stream.