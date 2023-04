"A Crysis is coming. We need your help."

De orden använder Crytek när de söker folk som ska jobba med deras nästa spel. Som med största sannolikhet är Crysis 4, eller vad namnet kan tänkas bli. Och en singleplayer-kampanj lär det bli, då videon ber tittarna att... "Come help us build the next campaign".

"Crysis 4" tillkännagavs officiellt i januari förra året, men redan tidigt 2021 sökte man folk till något som väldigt mycket lät som nästa Crysis. I den nu aktuella vädjan/jobbannonsen står en lång rad lediga tjänster till buds, de flesta förlagda till Frankfurt (men det verkar gå att jobba på distans också). Spelet görs i studions egen motor Cryengine. De lediga jobben finns här.

Första Crysis släpptes sent 2007 och sopade banan grafikmässigt med... ja, allt som fanns då. Tre ytterligare spel i serien har släpps (Warhead, Crysis 2, Crysis 3), samt remasters av samtliga. Trean släpptes för tio år sen.