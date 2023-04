Sony har lagt ytterligare en utvecklare under sitt Playstation Studios-paraply, och denna gång är det hittills obeprövade Firewalk Studios. Studion leds av Tony Hsu, som tidigare bossat över Destiny hos Activision, och grundades under 2018. De har ännu inte släppt några spel, men jobbar på en AAA-multiplayertitel som de säkrade stora investeringar till under 2022.

Playstation Studio-chefen Hermen Hulst säger att han imponerats av teamets ambitioner i utvecklingen av ett: "modernt multiplayer-spel som sammankopplar spelare på nya och innovativa sätt". Spelet ska grundas på ett egenutvecklat varumärke, men mycket mer än så vet vi inte.

Firewalk säger att steget att bli en del av Playstation Studios är naturligt, eftersom de samarbetat med Playstation i flera år.