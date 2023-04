Så var det fredag igen, och Epic står redo att ge oss nåt att lira under helgen. Denna vecka är det två spel som skänks bort, nämligen Beyond Blue och Never Alone.

Under veckan har vi snackat en del om rädsla för djupt vatten, först i nyheten om att Horizon: Forbidden West har fått ett läge för personer med denna fobi, och sedan i tråden där vi snackar mer brett om vad vi är rädda för i spel. Beyond Blue kan nog vara ett spel som triggar talassofober, men man ska ha klart för sig att det är ett väldigt rofyllt äventyrsspel med fredliga interaktioner med havet och dess invånare.

I Never Alone är pressen lite högre, eftersom en evig snöstorm hotar ens folk. Berättelsen baseras på en gammal folksaga från urbefolkningen i Alaska och följer pojken Nuna och hans räv när de försöker lösa miljöbaseradepussel och ta reda på varifrån stormen kommer. Spelet går att spela ensam genom att skifta mellan de båda karaktärerna, alternativt med en vän som tar kontroll över räven.